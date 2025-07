Una fabbrica di candele nei cruciverba: la soluzione è Cereria

CERERIA

Curiosità e Significato di Cereria

Perché la soluzione è Cereria? Una cereria è un luogo dove si producono e si vendono candele. È un'azienda specializzata nella lavorazione di cere, come la paraffina o la cera d'api, per creare luci calde e decorative. La parola richiama tradizione e artigianalità, rappresentando un settore che unisce creatività e praticità. In una cereria, l'atmosfera si permea di profumi e atmosfere suggestive, rendendo questo spazio unico nel suo genere.

Come si scrive la soluzione Cereria

C Como

E Empoli

R Roma

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

