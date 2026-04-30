Ingrediente delle candele

Home / Soluzioni Cruciverba / Ingrediente delle candele

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ingrediente delle candele' è 'Paraffina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAFFINA

Perché la soluzione è Paraffina? La paraffina è un elemento fondamentale nella produzione di candele, poiché costituisce la componente principale che permette di ottenere un prodotto solido e facilmente modellabile. Derivata dal petrolio, questa sostanza si presenta come un solido ceroso bianco, con un punto di fusione abbastanza basso, che consente di essere riscaldata e versata senza difficoltà. La sua capacità di mantenere la forma e di bruciare lentamente la rende ideale per creare candele di varie forme e dimensioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ingrediente delle candele". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ingrediente delle candele nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Paraffina

La definizione "Ingrediente delle candele" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ingrediente delle candele" conferma che la soluzione 'Paraffina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Paraffina

P Padova A Ancona R Roma A Ancona F Firenze F Firenze I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ingrediente delle candele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paraffina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Serve per far candeleCon il suo guanto si scopre chi ha sparatoDi solito è l ingrediente principale delle candeleViene utilizzata per la produzione di candeleIngrediente da insetticidiLe candele molto lunghe e sottili di una voltaUn ingrediente degli insetticidi