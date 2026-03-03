Fa scintillare le candele

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa scintillare le candele

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Fa scintillare le candele' è 'Spinterogeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPINTEROGENO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa scintillare le candele" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa scintillare le candele". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Spinterogeno? Lo spinterogeno è una componente fondamentale nel sistema di accensione di un veicolo. La sua funzione principale consiste nel generare una scintilla necessaria per innescare la combustione nel motore. Attraverso un processo di scambio di energia, permette alle candele di produrre piccole fiammate che accendono la miscela di aria e carburante. Questa azione assicura il corretto funzionamento del motore, rendendo possibile la partenza e il regolare funzionamento del veicolo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fa scintillare le candele nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Spinterogeno

In presenza della definizione "Fa scintillare le candele", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa scintillare le candele" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Spinterogeno:

S Savona P Padova I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma O Otranto G Genova E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa scintillare le candele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progettoFa molta schiuma