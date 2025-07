Membrana che riveste la bocca nei cruciverba: la soluzione è Mocosa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Membrana che riveste la bocca' è 'Mocosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOCOSA

Curiosità e Significato di Mocosa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Mocosa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mocosa? La parola mucosa si riferisce alla sottile membrana che riveste le cavità del corpo, come la bocca, il naso e l'intestino. Questa mucosa protegge i tessuti sottostanti, lubrifica e aiuta nella difesa contro agenti esterni. È fondamentale per il funzionamento di molte parti del nostro organismo, mantenendo l'equilibrio tra protezione e funzionalità. In breve, la mucosa è la prima barriera di difesa del nostro corpo.

Come si scrive la soluzione Mocosa

Hai trovato la definizione "Membrana che riveste la bocca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

C Como

O Otranto

S Savona

A Ancona

