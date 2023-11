Riveste il tronco dell albero

Spesso coltivato comeda fiore. a causa della dimensioneesso viene usato nei parchi e meno spesso comeper le strade o per i...

La corteccia cerebrale è uno strato laminare continuo di sostanza grigia che riveste la sostanza bianca degli emisferi cerebrali: rappresenta la parte più esterna del telencefalo negli esseri vertebrati. Nei cervelli non vivi conservati assume un colore grigio, così come accade per altre strutture costituite da sostanza grigia.