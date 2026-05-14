Una membrana che avvolge il bulbo oculare

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una membrana che avvolge il bulbo oculare' è 'Sclera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCLERA

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Perché la soluzione è Sclera? La sclera è la membrana esterna che avvolge il bulbo oculare, formando una sorta di involucro resistente e compatto. Questa struttura, di colore bianco opaco, svolge un ruolo fondamentale nel proteggere le parti interne dell’occhio e nel mantenere la sua forma. La sclera si collega alla cornea davanti e si estende posteriormente, offrendo supporto alle strutture interne. La sua robustezza è essenziale per la funzionalità visiva, contribuendo alla stabilità dell’occhio durante i movimenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una membrana che avvolge il bulbo oculare". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una membrana che avvolge il bulbo oculare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sclera

Per risolvere la definizione "Una membrana che avvolge il bulbo oculare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una membrana che avvolge il bulbo oculare" conferma che la soluzione 'Sclera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sclera

S Savona C Como L Livorno E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una membrana che avvolge il bulbo oculare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sclera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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