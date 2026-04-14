La sottile membrana che riveste il cuore

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La sottile membrana che riveste il cuore' è 'Pericardio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERICARDIO

Perché la soluzione è Pericardio? Il pericardio è una membrana sottile e resistente che avvolge il cuore, formando una protezione esterna. Questa struttura agisce come una sorta di sacco che limita i movimenti del muscolo cardiaco, prevenendo attriti e danni durante le contrazioni. La sua presenza permette al cuore di operare in modo efficiente, mantenendo una posizione stabile all’interno del torace. La sua funzione è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema circolatorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sottile membrana che riveste il cuore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La sottile membrana che riveste il cuore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pericardio

Per risolvere la definizione "La sottile membrana che riveste il cuore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sottile membrana che riveste il cuore" conferma che la soluzione 'Pericardio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pericardio

P Padova E Empoli R Roma I Imola C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sottile membrana che riveste il cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pericardio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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