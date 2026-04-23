Membrana polmonare

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Membrana polmonare' è 'Pleura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLEURA

Perché la soluzione è Pleura? La pleura è una sottile membrana che riveste i polmoni e la parete toracica, formando una doppia guaina chiamata membrana polmonare. Questa struttura permette ai polmoni di muoversi senza attrito durante la respirazione, facilitando lo scambio di gas tra aria e sangue. La pleura produce anche un liquido lubrificante che riduce l'attrito tra le due superfici. La sua integrità è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema respiratorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Membrana polmonare". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Membrana polmonare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pleura

Questa pagina è dedicata alla definizione "Membrana polmonare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Membrana polmonare" conferma che la soluzione 'Pleura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pleura

P Padova L Livorno E Empoli U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Membrana polmonare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pleura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Riveste i polmoniLa membrana che avvolge il polmoneUna cavità polmonareMembrana che ricopre i semi del melogranoMembrana dell occhioUna membrana dell occhioMembrana dell intestino