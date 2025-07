La pianta che fornisce le pannocchie nei cruciverba: la soluzione è Granoturco

Home / Soluzioni Cruciverba / La pianta che fornisce le pannocchie

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La pianta che fornisce le pannocchie' è 'Granoturco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANOTURCO

Curiosità e Significato di Granoturco

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Granoturco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Granoturco? Granoturco è il termine italiano che indica la pianta di mais, conosciuta anche come mais dolce o granturco. È una coltura fondamentale in agricoltura, alimenta molte popolazioni e viene utilizzata sia per l’alimentazione umana sia per l’alimentazione animale. La sua caratteristica principale sono le pannocchie, ovvero i grappoli con i chicchi succosi e ricchi di zuccheri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fornisce le pannocchiePianta che fornisce il crenLa pianta che fornisce l atropinaPianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Granoturco

Hai trovato la definizione "La pianta che fornisce le pannocchie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

U Udine

R Roma

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I I R C X U O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UXORICIDA" UXORICIDA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.