Pianta che produce pannocchie nei cruciverba: la soluzione è Mais

Home / Soluzioni Cruciverba / Pianta che produce pannocchie

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pianta che produce pannocchie' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAIS

Curiosità e Significato di Mais

La soluzione Mais di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mais per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mais? Il termine mais indica una pianta coltivata principalmente per i suoi chicchi commestibili, chiamati anche pannocchie. Originario delle Americhe, è uno degli alimenti più diffusi nel mondo, usato in tante ricette e preparazioni. La sua coltivazione richiede terreni fertili e un clima caldo. Conosciuto anche come granturco, il mais rappresenta un alimento fondamentale e versatile nella dieta di molte culture.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Produce pannocchieLa pianta che fornisce le pannocchiePianta che produce un succo lenitivoPianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mais

La definizione "Pianta che produce pannocchie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T L E B I O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CELIBATO" CELIBATO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.