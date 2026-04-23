La prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta' è 'Cotiledone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COTILEDONE

Perché la soluzione è Cotiledone? Il cotiledone rappresenta la prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta. Questa struttura è fondamentale durante le prime fasi di crescita, poiché assolve a funzioni di riserva alimentare e favorisce lo sviluppo delle foglie vere. Il suo ruolo principale consiste nel fornire energia e nutrienti necessari alla pianta nascente. La presenza e la forma del cotiledone variano tra le specie, ma sempre si configura come il primo segno di vita vegetale dal seme.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cotiledone

Per risolvere la definizione "La prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta" conferma che la soluzione 'Cotiledone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cotiledone

C Como O Otranto T Torino I Imola L Livorno E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La prima fogliolina che si sviluppa dal seme di una pianta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cotiledone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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