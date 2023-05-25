Pianta spinosa

Sara Verdi | 15 nov 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pianta spinosa' è 'Rovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROVO

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Pianta spinosa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rovo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pianta spinosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rovo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pianta spinosa
  • Risposta: ROVO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Rovo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pianta spinosa". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.