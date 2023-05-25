Pianta spinosa
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pianta spinosa' è 'Rovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROVO
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Pianta spinosa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rovo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Pianta spinosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rovo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pianta spinosa
- Risposta: ROVO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Rovo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pianta spinosa". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.