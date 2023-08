Fornisce le pannocchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornisce le pannocchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GRANOTURCO

Significato/Curiosita : Fornisce le pannocchie

Kuntze, 1891 lagerstroemia angustifolia, fornisce un legno che rimpiazzava quello di noce per i calci dei fucili e le vecchie eliche di aeroplano lagerstroemia... Corriere.it. url consultato il 2 aprile 2022. ^ granoturco: definizione e significato di granoturco, su dizionari.corriere.it. url consultato il 2 aprile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fornisce le pannocchie : fornisce; pannocchie; fornisce peli per produrre pennelli; fornisce acqua per la doccia; fornisce salumi in Sicilia; fornisce luce; Albero che fornisce un legno per parquet; Fa le pannocchie ; Una pannocchie tta di frumento; La pianta che fornisce le pannocchie ; pannocchie tta di frumento; Dà grandi pannocchie ;

Cerca altre Definizioni