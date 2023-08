Spazio su cui poter maneggiare: piano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spazio su cui poter maneggiare: piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DI LAVORO

Significato/Curiosita : Spazio su cui poter maneggiare: piano

Nello spazio (disambigua). disambiguazione – "odissea nello spazio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi odissea nello spazio (serie)... Stai cercando il concetto della fisica, vedi lavoro (fisica). questa voce o sezione sugli argomenti lavoro e diritto ha un'ottica geograficamente limitata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Spazio su cui poter maneggiare: piano : spazio; poter; maneggiare; piano; Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa; Nello spazio circostante; Lo spazio limitato da una superficie chiusa; Molto poco spazio si; spazio fra le rampe; Legge che dà ampi poter i alle autorità militari; Chi conquista ed esercita il poter e con violenza; Il Joseph che recitò in Quarto poter e; Sostanze che aumentano il poter e bagnante dell acqua; Il non poter vedere di chi ci vede; Negoziare maneggiare ; maneggiare acqua e farina per fare il pane; L altopiano calabrese fra il Crati e la piana di Sibari; L altopiano su cui si trova Madrid; L altopiano su cui sorge Madrid; La tavola piano di lavoro su cui si tira la pasta; Altopiano ricco di grotte;

