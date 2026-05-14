Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio' è 'Ribaltina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIBALTINA
Perché la soluzione è Ribaltina? Una ribaltina è un mobile versatile caratterizzato dalla capacità di trasformarsi grazie allo sportello che si piega o si solleva, diventando un piano di appoggio pratico e funzionale. Questo elemento permette di ottimizzare gli spazi, offrendo una superficie aggiuntiva per vari usi senza occupare spazio quando non è necessario. La sua struttura permette di essere facilmente ripiegata, rendendola ideale per ambienti piccoli o per esigenze temporanee di superficie. È un oggetto che combina funzionalità e design.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ribaltina
Questa pagina è dedicata alla definizione "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio" conferma che la soluzione 'Ribaltina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Ribaltina
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ribaltina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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