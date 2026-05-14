Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio' è 'Ribaltina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIBALTINA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Ribaltina? Una ribaltina è un mobile versatile caratterizzato dalla capacità di trasformarsi grazie allo sportello che si piega o si solleva, diventando un piano di appoggio pratico e funzionale. Questo elemento permette di ottimizzare gli spazi, offrendo una superficie aggiuntiva per vari usi senza occupare spazio quando non è necessario. La sua struttura permette di essere facilmente ripiegata, rendendola ideale per ambienti piccoli o per esigenze temporanee di superficie. È un oggetto che combina funzionalità e design.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ribaltina

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio" conferma che la soluzione 'Ribaltina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ribaltina

R Roma I Imola B Bologna A Ancona L Livorno T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ribaltina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccolo sportello che si può abbassare o alzareMobile con sportello che abbassato può diventare piano di appoggioLa tavola piano di lavoro su cui si tira la pastaSpazio su cui poter maneggiare: pianoIl piano in cui è nulla la funzione d ondaPunto in cui una corsia stradale diventa più ampia