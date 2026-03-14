Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù' è 'Cena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Cena? La parola che indica il pasto serale che rappresentò l'ultimo per Gesù è spesso associata a momenti di riflessione e di significato religioso. Questo termine richiama un momento di comunione tra i discepoli e Gesù, durante il quale si condivise il pane e il vino come simboli della sua futura passione. La cena di quell'occasione rimane uno degli eventi centrali della tradizione cristiana, sottolineando l'importanza del sacrificio e della fede. È un ricordo che attraversa i secoli e ispira molte celebrazioni.

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Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cena

La definizione "Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cena:

C Como E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pasto della sera che fu l ultimo per Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pasto che si serve e si consuma di seraAlcuni la digeriscono a lettoII momento del relax seraleLa scritta che fu l ultimo insulto a GesùL ultimo di Venezia fu Ludovico ManinIl suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000Fu risuscitato da GesùIl lenzuolo nel quale fu avvolto Gesù