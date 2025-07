Ha per capitale Monaco nei cruciverba: la soluzione è Baviera

BAVIERA

Curiosità e Significato di Baviera

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Baviera, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Baviera? Baviera è una regione della Germania famosa per paesaggi alpini, città storiche come Monaco e tradizioni culturali ricche. La sua storia affonda le radici in un passato medievale, ed è nota anche per la birra, l'arte e la cucina tipica. Un territorio che rappresenta un mix di modernità e tradizione, ideale da scoprire per chi cerca cultura e natura.

Come si scrive la soluzione Baviera

La definizione "Ha per capitale Monaco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

V Venezia

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

