DILIGENZA

Curiosità e Significato di Diligenza

Vuoi sapere di più su Diligenza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Diligenza.

Perché la soluzione è Diligenza? La parola diligenza indica impegno, attenzione e cura nel svolgere un compito, senza fretta ma con precisione. Deriva dall'idea di lavorare con costanza e responsabilità, come una carrozza a quattro ruote guidata con attenzione dai cavalli. In breve, essere diligenti significa agire con cura e dedizione, garantendo risultati accurati e affidabili in ogni situazione.

Come si scrive la soluzione Diligenza

Se ti sei imbattuto nella definizione "Carrozza a quattro ruote guidata da cavalli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

L Livorno

I Imola

G Genova

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

