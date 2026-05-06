Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote' è 'Pattinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATTINARE

Perché la soluzione è Pattinare? Pattinare è un'attività che consiste nel muoversi avvalendosi di scarpe dotate di ruote, progettate appositamente per scivolare sul terreno. Questa pratica permette di spostarsi con agilità e velocità, sfruttando la superficie liscia per eseguire movimenti fluidi e precisi. Le persone che praticano questa attività possono divertirsi e mantenersi in forma, mentre si spostano in modo dinamico e divertente. Pattinare rappresenta un modo di muoversi che combina sport, movimento e svago.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pattinare

Se la definizione "Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote" conferma che la soluzione 'Pattinare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pattinare

P Padova A Ancona T Torino T Torino I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pattinare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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