La Soluzione ♚ Una moto a quattro ruote per fuoristrada

La definizione e la soluzione di: Una moto a quattro ruote per fuoristrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Una moto a quattro ruote per fuoristrada: Appassionandosi alle due ruote. il nome "gp" viene abbandonato subito e trasformato, con il consenso unanime di tutti i soci, in moto guzzi, anche per evitare fraintendimenti... Quad – pattino tradizionale a 4 ruote

– pattino tradizionale a 4 ruote Quad – tipo di quadriciclo motorizzato

– tipo di quadriciclo motorizzato Quad – unità di misura

– unità di misura Quad – unità di misura nel mondo di Star Trek

– unità di misura nel mondo di Quad – opera di Samuel Beckett

– opera di Samuel Beckett Quad – antenna a telaio

– antenna a telaio Quad – Dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quadrilateral Security Dialogue, QSD )

– Dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quadrilateral Security Dialogue, ) Quad – categoria del tennis in carrozzina

– categoria del tennis in carrozzina QUaD – esperimento scientifico riguardante la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo

– esperimento scientifico riguardante la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo Core 2 Quad – tipo di processore Intel

– tipo di processore Intel 2 pollici Quadruplex – primo formato di videoregistrazione professionale funzionale e commerciabile Inglese Aggettivo Curiosità su: Appassionandosi alle due ruote. il nome "gp" viene abbandonato subito e trasformato, con il consenso unanime di tutti i soci, in moto guzzi, anche per evitare fraintendimenti... quad core quad core Italiano Aggettivo quad core m e f inv (forestierismo) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) di processore elettronico formato da quattro unità di elaborazione Sillabazione lemma non sillababile Etimologia / Derivazione Abbreviazione di quadruplet core nucleo quadruplo

Altre risposte alla domanda Una moto a quattro ruote per fuoristrada: quad; moto; quattro; ruote; fuoristrada;