Ha due ruote e quattro pedali - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TANDEM

Significato/Curiosita : Ha due ruote e quattro pedali

Tandem è una serie televisiva francese creata da Jérémie Marcus. Ha debuttato con due episodi pilota il 29 marzo 2016 su France 3. In seguito al successo ottenuto, il canale ha commissionato un'intera stagione di 10 episodi che è stata trasmessa nel 2017. Una terza stagione è stata trasmessa nell'estate del 2019. La quarta stagione è stata trasmessa nel 2020, la quinta nel 2021 e la sesta nel 2022. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha due ruote e quattro pedali : ruote; quattro; pedali; Cocchio a due ruote ; Blocca le ruote ; Le ruote delle trasmissioni; Hanno due piccole ruote ; Trasmettono il moto dai differenziali alle ruote ; Ha solo quattro sensi; Se ne fanno quattro tra amici; Si gioca in due o in quattro ; Se ne fanno quattro con gli amici; Ha vinto come l Italia quattro Mondiali di calcio; Hanno quattro pedali ; Veicolo a pedali ; Spinge i pedali per spostarsi; Ha quattro pedali ; Schiacciare uno dei pedali dell auto;

