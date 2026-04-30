Il freno della carrozza

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il freno della carrozza' è 'Martinicca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTINICCA

Perché la soluzione è Martinicca? Martinicca è un elemento fondamentale per la sicurezza nella conduzione di una carrozza. Si tratta di un dispositivo che permette di rallentare o fermare il veicolo, garantendo il controllo durante il viaggio. Questa parte, solitamente posizionata vicino alla mano del cocchiere, consente di modulare la forza applicata ai cavalli, evitando sbandamenti o incidenti. La sua funzionalità è essenziale per mantenere la stabilità e la sicurezza, soprattutto in terreni accidentati o durante le manovre di emergenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il freno della carrozza". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il freno della carrozza nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Martinicca

Quando la definizione "Il freno della carrozza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il freno della carrozza" conferma che la soluzione 'Martinicca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Martinicca

M Milano A Ancona R Roma T Torino I Imola N Napoli I Imola C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il freno della carrozza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Martinicca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La carrozza sulla nevePorsi un frenoTiene a freno il fiumeLa carrozza di CesareCarrozza lussuosa e antico carro a due ruote