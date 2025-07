Il grande poeta del carme Dei sepolcri nei cruciverba: la soluzione è Foscolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il grande poeta del carme Dei sepolcri' è 'Foscolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOSCOLO

Curiosità e Significato di Foscolo

La parola Foscolo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Foscolo.

Perché la soluzione è Foscolo? Foscolo, grande poeta italiano, è famoso per aver scritto Dei Sepolcri, un carme che esalta il valore della memoria e dei sepolcri come custodi della storia e dell’identità. La sua poesia riflette sul senso della vita e sulla conservazione dei ricordi, lasciando un’impronta indelebile nella letteratura italiana. Con il suo stile, Foscolo ha contribuito a elevare il ruolo del poeta come testimone della cultura e dei valori nazionali.

Come si scrive la soluzione Foscolo

Non riesci a risolvere la definizione "Il grande poeta del carme Dei sepolcri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

