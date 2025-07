Si mette sul fuoco subito dopo finito di mangiare nei cruciverba: la soluzione è Caffettiera

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si mette sul fuoco subito dopo finito di mangiare' è 'Caffettiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAFFETTIERA

Curiosità e Significato di Caffettiera

La parola Caffettiera è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caffettiera.

Perché la soluzione è Caffettiera? La parola caffettiera si riferisce a un utensile usato per preparare il caffè, spesso sul fuoco subito dopo aver finito di mangiare, per gustarsi una bevanda calda e aromatico. È un oggetto comune nelle case italiane, simbolo di convivialità e tradizione. La sua funzione è fondamentale per iniziare la giornata o concludere un pasto in modo piacevole e profumato.

Come si scrive la soluzione Caffettiera

Stai cercando la risposta alla definizione "Si mette sul fuoco subito dopo finito di mangiare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

F Firenze

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

