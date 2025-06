Si mette sul fuoco per modo di dire nei cruciverba: la soluzione è Mano

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si mette sul fuoco per modo di dire' è 'Mano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Mano.

Perché la soluzione è Mano? Mano si riferisce alla parte del corpo composta da dita e palmo, fondamentale per afferrare e manipolare gli oggetti. È anche usata in molte espressioni idiomatiche, come mettersi le mani nei capelli o avere le mani bucate. La sua versatilità la rende simbolo di abilità, aiuto e azione concreta nella vita quotidiana. Insomma, la mano rappresenta il nostro legame tangibile col mondo.

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

