La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grave malattia che porta all idrofobia' è 'Rabbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RABBIA

Curiosità e Significato di Rabbia

Approfondisci la parola di 6 lettere Rabbia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rabbia? La rabbia è una grave malattia virale che colpisce il sistema nervoso, portando a sintomi come agitazione e confusione. È spesso associata all'idrofobia, ovvero la paura dell'acqua, causata dalla spasmo della gola durante la deglutizione. Questa condizione può essere fatale se non trattata tempestivamente, sottolineando l'importanza di vaccinarsi dopo morsi di animali sospetti.

Come si scrive la soluzione Rabbia

Hai davanti la definizione "Grave malattia che porta all idrofobia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

B Bologna

B Bologna

I Imola

A Ancona

