Una grave malattia in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grave malattia in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POLIO

Significato/Curiosità : Una grave malattia in breve

La polio, o poliomielite, è una grave malattia virale che colpisce il sistema nervoso e può portare a paralisi permanente o persino alla morte. È causata dal poliovirus e si trasmette principalmente attraverso le feci delle persone infette, contaminando l'acqua e gli alimenti. La malattia può colpire persone di tutte le età, ma i bambini piccoli sono particolarmente vulnerabili. I sintomi iniziali includono febbre, mal di testa, mal di gola e affaticamento. In alcuni casi, il virus invade il sistema nervoso centrale e provoca paralisi, spesso a livello delle gambe. Non esiste una cura per la polio, ma la vaccinazione è efficace nella prevenzione della malattia ed è fondamentale per eradicarla. Grazie agli sforzi globali di vaccinazione, i casi di polio sono stati drasticamente ridotti negli ultimi decenni.

