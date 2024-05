La Soluzione ♚ Una grave malattia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POLIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una grave malattia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una grave malattia: Medico: leggi le avvertenze. la malattia di crohn o morbo di crohn, nota anche come enterite regionale, è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino... La poliomielite, spesso chiamata polio o paralisi infantile, è una malattia acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo principalmente per via oro-fecale. Il termine deriva dal greco p (poliós), che significa "grigio", µe (myelós), che si riferisce a midollo spinale, e il suffisso -itis, che indica l'infiammazione. Sebbene circa il 90% delle infezioni da polio non causi sintomi, gli individui affetti possono presentare una serie di condizioni se il virus entra nella circolazione sanguigna. In circa l'1% dei casi, il virus penetra nel sistema nervoso centrale, dove colpisce di preferenza i neuroni ...

