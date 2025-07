Pezzo di schiena del maiale commestibile nei cruciverba: la soluzione è Arista

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pezzo di schiena del maiale commestibile' è 'Arista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARISTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Arista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Arista.

Perché la soluzione è Arista? L'arista è il taglio di carne pregiato proveniente dalla parte dorsale del maiale, precisamente dalla schiena. È noto per la sua tenerezza e sapore delicato, ideale per arrosti e grigliate. Questo pezzo, molto apprezzato in cucina, rappresenta un classico della tradizione italiana, perfetto per cene gustose e ricche di gusto. Un vero piacere per il palato, simbolo di qualità e raffinatezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un pezzo d ossoPezzo grosso dell industriaInsacca carne di maialeRipetere un pezzoLa schiena del libro

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

B O O R S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRIOSO" BRIOSO

