La Soluzione ♚ La schiena del libro La definizione e la soluzione di 5 lettere: La schiena del libro. DORSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La schiena del libro: La schiena, anche chiamata dorso, è la parte posteriore dell'organismo umano i cui limiti sono superiormente il collo e inferiormente i glutei. L'etimologia della parola schiena è da ricercarsi nel longobardo skena, termine che appunto indicava, presso gli antichi popoli germanici, la suddetta parte del corpo umano, mentre la parola "dorso" deriva dal latino dorsum. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La schiena, anche chiamata dorso, è la parte posteriore dell'organismo umano i cui limiti sono superiormente il collo e inferiormente i glutei. L'etimologia della parola schiena è da ricercarsi nel longobardo skena, termine che appunto indicava, presso gli antichi popoli germanici, la suddetta parte del corpo umano, mentre la parola "dorso" deriva dal latino dorsum. dorso ( approfondimento) m sing (pl.: dorsi) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte posteriore del corpo limitata alla parte alta del busto stendersi a terra sul dorso negli animali da soma porzione del tronco situata dopo il garrese e prima dei lombi nella prima guerra mondiale gli alpini trasportarono in montagna i loro armamenti a dorso di mulo (sport) stile di nuoto praticato galleggiando sulla schiena muovendo indietro le braccia (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu quel pugile, prima della gara, mostrò al suo avversario, il dorso della mano in segno di sfida

sulla scaffale della libreria intravide il dorso di un rarissimo libro Sillabazione dòr | so Pronuncia IPA: /drso/ Etimologia / Derivazione dal latino dorsum Sinonimi (di persona) schiena, spalle, dosso

schiena, spalle, dosso (di animali) groppa

groppa groppone, schiena, spalle, tergo

( per estensione ) costa, costola, posteriore, retro

costa, costola, posteriore, retro ( sport ) nuoto dorsale

nuoto dorsale ( per estensione ) esterno, parte posteriore

esterno, parte posteriore (di monte) crinale, cresta, displuvio, sommità, spartiacque

crinale, cresta, displuvio, sommità, spartiacque (aeronautica) (di ala) estradosso Contrari (di persona) petto, torace, sterno, ventre

petto, torace, sterno, ventre (di mano) palmo

palmo (per estensione) interno, davanti, faccia Parole derivate dorsale, dorsista, dorsoventrale Proverbi e modi di dire mostrare il dorso: scappare Altre Definizioni con dorso; schiena; libro; La costola del libro; Curvare la schiena; Sdraiato sulla schiena; Ce l ha ogni libro; L orso fra i personaggi de Il libro della giungla; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La schiena del libro

DORSO

D

O

R

S

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'La schiena del libro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.