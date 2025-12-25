Un pelo di maiale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pelo di maiale' è 'Setola'.

SOLUZIONE: SETOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pelo di maiale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pelo di maiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Setola? Una setola è un piccolo pelo di origine animale, spesso presente sulla pelle di alcuni mammiferi come il maiale. Questa fibra sottile e rigida svolge un ruolo importante nella protezione e nella sensibilità tattile dell’animale. La presenza di setole è caratteristica di molte specie e può essere utilizzata anche dall’uomo in vari settori, come la cosmetica o la produzione di spazzole.

Un pelo di maiale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Setola

Per risolvere la definizione "Un pelo di maiale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pelo di maiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Setola:

S Savona E Empoli T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pelo di maiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

