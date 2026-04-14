Un bikini a un solo pezzo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un bikini a un solo pezzo' è 'Topless'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOPLESS

Perché la soluzione è Topless? Un bikini a un solo pezzo è un costume che copre il torso, lasciando scoperta la parte superiore del corpo, ma con una costruzione che integra le due parti tradizionali. La voce topless si riferisce a una situazione in cui il busto femminile è scoperto, spesso durante attività balneari o in contesti di moda. La connessione tra i due termini risiede nel fatto che entrambi evidenziano l'esposizione parziale o totale della parte superiore, sebbene il bikini unisca le coperture in un unico capo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un bikini a un solo pezzo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un bikini a un solo pezzo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Topless

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un bikini a un solo pezzo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un bikini a un solo pezzo" conferma che la soluzione 'Topless' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Topless

T Torino O Otranto P Padova L Livorno E Empoli S Savona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un bikini a un solo pezzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Topless' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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