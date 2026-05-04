Un piccolo e compatto pezzo di terra scavata

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un piccolo e compatto pezzo di terra scavata' è 'Zolla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZOLLA

Perché la soluzione è Zolla? La zolla è un piccolo e compatto pezzo di terra scavata, spesso rimossa durante lavori agricoli o di scavo. La sua forma compatta permette di trasportarla facilmente e di utilizzarla per migliorare il terreno o per altre operazioni agricole. La zolla può essere di varie dimensioni, ma mantiene sempre una certa compattezza che la distingue da altri residui di terra. La sua presenza indica spesso un'attività di scavo o di coltivazione nel terreno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo e compatto pezzo di terra scavata". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un piccolo e compatto pezzo di terra scavata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zolla

La definizione "Un piccolo e compatto pezzo di terra scavata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo e compatto pezzo di terra scavata" conferma che la soluzione 'Zolla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zolla

Z Zara O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo e compatto pezzo di terra scavata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zolla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La infrange l erpiceBlocco di terra erbosaMassa di terra erbosaPiccolo pezzo di terra in mezzo all acquaLo è la terra scavataPiccolo pezzo di carta su cui scrivereColtiva un pezzo di terra e ne vende i fruttiPezzo di terra in campagna o al mare... posseduta