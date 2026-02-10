La gustosissima lombata di maiale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La gustosissima lombata di maiale' è 'Lonza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONZA

Perché la soluzione è Lonza? La lonza è una carne molto apprezzata, ricavata dalla parte più pregiata del maiale. La sua consistenza è tenera e saporita, ideale per cotture rapide e piatti gustosi. Spesso viene utilizzata per preparare arrosti, bistecche o affettati di alta qualità. La sua versatilità la rende protagonista di molte cucine regionali italiane, garantendo sempre un risultato delizioso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La gustosissima lombata di maiale" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La gustosissima lombata di maiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Per risolvere la definizione "La gustosissima lombata di maiale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La gustosissima lombata di maiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lonza:

L Livorno O Otranto N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La gustosissima lombata di maiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

