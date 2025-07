Una pianta aromatica in testa al poeta nei cruciverba: la soluzione è Alloro

ALLORO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Alloro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Alloro.

Perché la soluzione è Alloro? L'alloro è una pianta aromatica molto celebre, simbolo di gloria e vittoria nell'antichità, spesso usata per decorare le teste dei vincitori. Il suo nome deriva dal greco dàphne, che significa albero sacro. Ricco di proprietà benefiche, l’alloro è anche protagonista di molte ricette e rimedi naturali, rappresentando un omaggio alla natura e alla cultura mediterranea.

Hai trovato la definizione "Una pianta aromatica in testa al poeta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

