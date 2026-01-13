Un erba aromatica

SOLUZIONE: ORIGANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un erba aromatica" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un erba aromatica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Origano? L'origano è una pianta aromatica molto apprezzata in cucina, soprattutto nella preparazione di piatti mediterranei come le pizze e i sughi. Il suo profumo intenso e il sapore pungente arricchiscono le pietanze, conferendo loro un carattere unico. Utilizzato anche in tisane e rimedi naturali, è conosciuto per le sue proprietà benefiche. Questa pianta cresce facilmente nei giardini e viene raccolta per essere poi essiccata e conservata.

La definizione "Un erba aromatica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un erba aromatica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Origano:

O Otranto R Roma I Imola G Genova A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un erba aromatica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

