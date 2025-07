Un calciatore in difesa nei cruciverba: la soluzione è Stopper

Home / Soluzioni Cruciverba / Un calciatore in difesa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un calciatore in difesa' è 'Stopper'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STOPPER

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Stopper? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Stopper.

Perché la soluzione è Stopper? Stopper è un termine usato nel calcio per indicare un difensore centrale, specializzato nel bloccare gli attacchi avversari e proteggere la porta. È il punto di riferimento della linea difensiva, spesso incaricato di segnare l’attaccante più pericoloso e di organizzare le uscite dalla difesa. In sintesi, il stopper è il guardiano della retroguardia, fondamentale per mantenere la solidità della squadra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un calciatore della difesaRobusto cane da difesa tedescoForte tiro rasoterra del calciatoreNave ausiliaria di difesa dei portiLe ultime in difesa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un calciatore in difesa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

O Otranto

P Padova

P Padova

E Empoli

R Roma

R P E U S A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUPERARE" SUPERARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.