Il Lionel calciatore più volte Pallone d oro

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SOLUZIONE: MESSI

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Perché la soluzione è Messi? Messi è un calciatore di fama mondiale, riconosciuto come uno dei più grandi nel panorama sportivo. La sua carriera è contrassegnata da numerosi premi e riconoscimenti, tra cui più volte il prestigioso Pallone d'oro, che premia il miglior giocatore del mondo. La sua abilità tecnica, la capacità di creare gioco e segnare goal memorabili lo hanno reso un'icona del calcio internazionale. La sua influenza si estende oltre il campo, ispirando milioni di appassionati. La sua carriera continua a essere oggetto di ammirazione e discussione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Lionel calciatore più volte Pallone d oro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il Lionel calciatore più volte Pallone d oro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Messi

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Le 5 lettere della soluzione Messi

M Milano E Empoli S Savona S Savona I Imola

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