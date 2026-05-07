Il calciatore con il numero 11
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il calciatore con il numero 11' è 'Ala Sinistra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALA SINISTRA
Perché la soluzione è Ala Sinistra? Il calciatore con il numero 11 è generalmente associato a un ruolo importante nel reparto offensivo di una squadra di calcio. Questa posizione, conosciuta come ala sinistra, richiede agilità, velocità e abilità nel dribbling per superare gli avversari e creare occasioni da gol. L'ala sinistra si muove lungo la fascia laterale del campo, offrendo supporto alle azioni offensive e spesso contribuendo con cross e assist. La sua presenza è fondamentale per sviluppare il gioco sulle fasce e sorprendere la difesa avversaria.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calciatore con il numero 11". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Il calciatore con il numero 11 nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ala Sinistra
Se la definizione "Il calciatore con il numero 11" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calciatore con il numero 11" conferma che la soluzione 'Ala Sinistra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Ala Sinistra
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calciatore con il numero 11" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ala Sinistra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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