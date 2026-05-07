Il calciatore con il numero 11

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il calciatore con il numero 11' è 'Ala Sinistra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALA SINISTRA

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Perché la soluzione è Ala Sinistra? Il calciatore con il numero 11 è generalmente associato a un ruolo importante nel reparto offensivo di una squadra di calcio. Questa posizione, conosciuta come ala sinistra, richiede agilità, velocità e abilità nel dribbling per superare gli avversari e creare occasioni da gol. L'ala sinistra si muove lungo la fascia laterale del campo, offrendo supporto alle azioni offensive e spesso contribuendo con cross e assist. La sua presenza è fondamentale per sviluppare il gioco sulle fasce e sorprendere la difesa avversaria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calciatore con il numero 11". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il calciatore con il numero 11 nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ala Sinistra

Se la definizione "Il calciatore con il numero 11" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calciatore con il numero 11" conferma che la soluzione 'Ala Sinistra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ala Sinistra

A Ancona L Livorno A Ancona S Savona I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calciatore con il numero 11" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ala Sinistra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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