Nave ausiliaria di difesa dei porti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave ausiliaria di difesa dei porti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POSARETI

Significato/Curiosita : Nave ausiliaria di difesa dei porti

Suggerimenti del progetto di riferimento. la nave ausiliaria è una unità navale militare progettata per svolgere uno o più compiti di supporto sia alle navi... Graziani e forzinetti attaccarono, a 40 miglia a nord-ovest di porto said, il posareti britannico hms protector da 2.900 tonnellate. colpito alle ore 16:30 dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nave ausiliaria di difesa dei porti : nave; ausiliaria; difesa; porti; Canave ral base spaziale; Una da tavola: la Washington nave l di Ribera; Lo è un apparecchiatura che riduce le oscillazioni della nave ; nave da crociera che viaggia a venti nodi; L equipaggio a bordo della nave pirata; Piccola imbarcazione ausiliaria ; Una nave ausiliaria per la difesa dei porti; Grossa nave ausiliaria ; Uno scritto di autodifesa ; Un associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari; Si oppone alla difesa ; Imponente cane da difesa di origine spagnola; Lo è una causa difesa e sostenuta; Una disciplina sporti va di precisione; L allenamento sporti vo; Si ancorano nei porti ; Un giaccone sporti vo; Materiale sintetico per piste sporti ve;

