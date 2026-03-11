Il calciatore della difesa che marca il centravanti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il calciatore della difesa che marca il centravanti' è 'Stopper'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOPPER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il calciatore della difesa che marca il centravanti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calciatore della difesa che marca il centravanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Stopper? Il stopper è un calciatore che svolge un ruolo fondamentale nella linea difensiva di una squadra di calcio. La sua funzione principale consiste nel marcare strettamente il centravanti avversario, impedendogli di ricevere palla e di creare occasioni da rete. Questo ruolo richiede grande attenzione, rapidità e capacità di lettura del gioco, poiché il stopper deve intervenire tempestivamente per neutralizzare gli attaccanti pericolosi. La sua presenza è essenziale per mantenere l'equilibrio difensivo della squadra.

La definizione "Il calciatore della difesa che marca il centravanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calciatore della difesa che marca il centravanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Stopper:

S Savona T Torino O Otranto P Padova P Padova E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calciatore della difesa che marca il centravanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

