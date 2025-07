L ordine pubblico di una città è suo affare nei cruciverba: la soluzione è Questore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L ordine pubblico di una città è suo affare' è 'Questore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUESTORE

Curiosità e Significato di Questore

La soluzione Questore di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Questore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Questore? Il QUESTORE è la figura incaricata di mantenere l’ordine pubblico in una città, garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini. È un ufficiale di polizia che coordina le forze dell’ordine e si occupa di prevenire e gestire situazioni di rischio. In sostanza, il questore ha il compito di preservare la pace e la sicurezza urbana, rendendo la vita quotidiana più serena per tutti.

Come si scrive la soluzione Questore

Hai davanti la definizione "L ordine pubblico di una città è suo affare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R A E T O R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERORATO" PERORATO

