Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FATIMA

Significato/Curiosità : Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000

Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000. Il riferimento sembra essere a "Il terzo segreto di Fatima", una profezia associata a tre bambini che affermarono di aver ricevuto messaggi dalla Madonna a Fatima, in Portogallo, nel 1917. L'ultimo segreto, un messaggio criptico, venne inizialmente mantenuto segreto dalla Chiesa cattolica. Nel 2000, Papa Giovanni Paolo II lo rivelò pubblicamente, sottolineando il suo legame con eventi storici e le interpretazioni legate alla Russia e alle minacce globali. Questo evento ha suscitato interesse e dibattito sia tra i fedeli che tra gli studiosi, aggiungendo mistero alla storia di Fatima.

Altre risposte alla domanda : Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000 : ultimo; segreto; reso; pubblico; 2000; ultimo fenomeno solare della giornata; L ultimo degli incas; L ultimo fu fatale a Marat; L ultimo è il Vaticano Secondo; Il biglietto scontato che si compra all ultimo ; Si mantiene su un fatto che deve restare segreto ; Estorcere un segreto con l inganno; Nel segreto dell urna non rispetta la linea stabilita dal partito; Musicò Il matrimonio segreto ; Ha interpretato l agente segreto Austin Powers; reso conto cronologico degli eventi di 365 giorni; reso colmo aulicamente; Celebre reso conto di viaggio di Tiziano Terzani; reso più resistente dalle difficoltà; Ingannato preso in trappola; Occupazione Suolo pubblico ; Premiano l oratore apprezzato dal pubblico ; Il pubblico in salotto; Distribuzione di manifestini in un luogo pubblico ; Fermata di mezzo pubblico dove scendono tutti; Ne è stata ministra Rosy Bindi dal 1998 al 2000 ; Il Carlo che ha diretto Panorama dal 2000 al 2004; Vinse Sanremo 2000 : Piccola Orchestra Avion; L argomento principe della rivista Novella 2000 ; Oliviero Diliberto ne fu ministro dal 1998 al 2000 ;

Cerca altre Definizioni