La città della Guayana Francese nota per il suo pepe - Cruciverba

Cayenne è la città principale della Guyana Francese, un territorio d'oltremare della Francia situato in Sud America. La città è rinomata per essere il centro amministrativo e culturale della regione, nonché per il suo famoso pepe: la "pepe di Cayenna". Questa varietà di pepe piccante prende il nome dalla città e rappresenta un ingrediente distintivo nella cucina locale e internazionale. Cayenne è caratterizzata da un mix di culture, riflettendo l'influenza francese, amerindiana e creola. La città è anche un punto di partenza per esplorare la diversità naturale dell'entroterra della Guyana Francese, con la sua ricca fauna e flora.

