La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione' è 'Inadempienza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INADEMPIENZA

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Perché la soluzione è Inadempienza? L'inadempienza si verifica quando una persona non rispetta un ordine o un obbligo stabilito, mostrando così una mancanza di rispetto verso le norme o le responsabilità assunte. Questa condizione può portare a conseguenze legali o morali, poiché si traduce in una trasgressione delle regole previste. La mancanza di adempimento può essere volontaria o involontaria, ma comunque riflette una incapacità o una disattenzione nel rispettare gli impegni assunti. La sua presenza indica una carenza nel rispetto delle aspettative e degli obblighi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Inadempienza

La soluzione associata alla definizione "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione" conferma che la soluzione 'Inadempienza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Inadempienza

I Imola N Napoli A Ancona D Domodossola E Empoli M Milano P Padova I Imola E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inadempienza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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