La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione' è 'Inadempienza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INADEMPIENZA
Perché la soluzione è Inadempienza? L'inadempienza si verifica quando una persona non rispetta un ordine o un obbligo stabilito, mostrando così una mancanza di rispetto verso le norme o le responsabilità assunte. Questa condizione può portare a conseguenze legali o morali, poiché si traduce in una trasgressione delle regole previste. La mancanza di adempimento può essere volontaria o involontaria, ma comunque riflette una incapacità o una disattenzione nel rispettare gli impegni assunti. La sua presenza indica una carenza nel rispetto delle aspettative e degli obblighi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Inadempienza
La soluzione associata alla definizione "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione" conferma che la soluzione 'Inadempienza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Inadempienza
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inadempienza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Espressione idiomatica che significa la mancata attuazione di una proposta o un ordineEdifici in cui si osserva l ordineOrdine successioneOrdine architettonico classicoOrdine al Merito della Repubblica
L B E I O R