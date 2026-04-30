Un servizio pubblico presente in molte grandi città

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un servizio pubblico presente in molte grandi città' è 'Metropolitana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METROPOLITANA

Perché la soluzione è Metropolitana? La metropolitana è un servizio pubblico essenziale nelle grandi città, progettato per facilitare il trasporto di milioni di persone ogni giorno. Si tratta di un sistema di treni sotterranei o sopraelevati che collega diverse zone della città, riducendo la congestione del traffico e migliorando la mobilità urbana. La sua presenza permette di spostarsi rapidamente, evitando ritardi e stress legati ai mezzi di superficie. La metropolitana rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo e la funzionalità delle aree urbane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un servizio pubblico presente in molte grandi città". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un servizio pubblico presente in molte grandi città nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Metropolitana

La definizione "Un servizio pubblico presente in molte grandi città" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un servizio pubblico presente in molte grandi città" conferma che la soluzione 'Metropolitana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Metropolitana

M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un servizio pubblico presente in molte grandi città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Metropolitana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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