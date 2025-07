I garage di tram e autobus nei cruciverba: la soluzione è Depositi

DEPOSITI

Curiosità e Significato di Depositi

Approfondisci la parola di 8 lettere Depositi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Depositi? Depositi sono i luoghi dove si custodiscono temporaneamente tram e autobus quando non sono in servizio, come officine o aree di stazionamento. Sono spazi organizzati per garantire manutenzione, sicurezza e gestione del parco mezzi pubblici, assicurando che tutto funzioni al meglio. Un modo efficace per mantenere in ordine e pronti all’uso i mezzi di trasporto urbano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Luogo dove sosta il tram o l autobusSono in mezzo al tramUn garage per natantiL hanno molti garageUn dispositivo che rende efficaci le frenate dei tram

Come si scrive la soluzione Depositi

D Domodossola

E Empoli

P Padova

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O I B N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BEONI" BEONI

