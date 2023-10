L hanno molti garage - Cruciverba

Stai cercando informazioni sul genere ibrido denominatopunk, vedipunk. «il-punk dunque. cos’è energia. sesso. spensieratezza. malcontento...

Il lavaggio broncoalveolare o BAL (inglese: Broncho-Alveolar Lavage) è una procedura medica in cui un broncoscopio ottico è fatto passare attraverso la bocca o il naso fino nei polmoni; una piccola quantità di liquido è schizzata nel polmone e quindi raccolta per essere esaminata. Questa procedura in genere viene eseguita come metodo di analisi per la diagnosi di alcune malattie polmonari.