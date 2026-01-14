Pulsante nell autobus premuto da chi deve scendere

SOLUZIONE: FERMATA PRENOTATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pulsante nell autobus premuto da chi deve scendere" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pulsante nell autobus premuto da chi deve scendere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fermata Prenotata? Quando qualcuno desidera uscire dall'autobus in un punto già stabilito, preme un particolare pulsante presente all'interno del mezzo. Questo gesto segnala all'autista di fermarsi al successivo punto predisposto per scendere. La funzione di questo pulsante è quella di indicare una fermata già concordata, permettendo ai passeggeri di scendere senza dover richiedere una fermata generica.

La definizione "Pulsante nell autobus premuto da chi deve scendere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pulsante nell autobus premuto da chi deve scendere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Fermata Prenotata:

F Firenze E Empoli R Roma M Milano A Ancona T Torino A Ancona P Padova R Roma E Empoli N Napoli O Otranto T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pulsante nell autobus premuto da chi deve scendere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

