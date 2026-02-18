Le macchine nel garage

SOLUZIONE: AUTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le macchine nel garage" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le macchine nel garage". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Auto? Le auto sono veicoli a motore progettati per il trasporto di persone e merci su strada. Di solito sono parcheggiate in un garage, un luogo dedicato alla loro custodia e protezione dagli agenti atmosferici. Questi mezzi sono fondamentali nella vita quotidiana, facilitando gli spostamenti e rendendo più comodo il raggiungimento di destinazioni lontane. La presenza di un’auto nel garage rappresenta anche una forma di sicurezza e di tutela contro furti o danni. La loro funzionalità e praticità le rendono indispensabili per molte famiglie.

Quando la definizione "Le macchine nel garage" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le macchine nel garage" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Auto:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le macchine nel garage" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

